Bu büyük enerji üretiminin yanı sıra Ilısu Barajı'nda regüle edilen ve daha sonra inşa edilmesi hedeflenen Cizre Barajı'na bırakılan sularla Nusaybin, Cizre, İdil, Silopi Ovalarında toplam 765 bin dekar alanın modern teknikler ile sulanması ve yılda 1 milyar 168 milyon kilowatt saat (KWh) enerji üretilmesi mümkün olabilecek. Cizre Barajı tamamlandığında yıllık 1 milyar TL ilave gelir artışı sağlanacak" ifadesini kullandı.