Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 25 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu.
Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 543 kişinin testi pozitif çıktı, 256 kişi hayatını kaybetti.
"TEDBİRDE ISRAR EDELİM."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı. Ümidimiz bu iyileşmenin yakın zamanda kayıplarımızın sayısına da yansıması. Aşı kampanyası sonuna kadar tedbirde ısrar edelim." ifadelerini kullandı.
24 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
23 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
22 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
21 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
20 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
19 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
18 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
17 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
16 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU