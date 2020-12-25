"TEDBİRDE ISRAR EDELİM."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı. Ümidimiz bu iyileşmenin yakın zamanda kayıplarımızın sayısına da yansıması. Aşı kampanyası sonuna kadar tedbirde ısrar edelim." ifadelerini kullandı.