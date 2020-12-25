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    SON DAKİKA: 25 Aralık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu | Günlük

    Son dakika haberi... 25 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 543 kişinin testi pozitif çıktı, 256 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca yaptığı açıklamda, "Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı." ifadelerini kullandı.

    Koronavirüste son durum

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 25 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu.

    Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 543 kişinin testi pozitif çıktı, 256 kişi hayatını kaybetti.

    "TEDBİRDE ISRAR EDELİM."
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı. Ümidimiz bu iyileşmenin yakın zamanda kayıplarımızın sayısına da yansıması. Aşı kampanyası sonuna kadar tedbirde ısrar edelim." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Aralık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu | Günlük koronavirüs tablosu