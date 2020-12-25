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    • 25.12.2020 14:20
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    Son dakika: 'ya tahliye seferleri başlattı

    Son dakika haberleri... Türk Hava Yolları () , yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyon riski nedeniyle uçuşların durdurulduğu ülkelerden 'nin başkenti 'ya tahliye uçuşu düzenledi.

    THY Londra'ya tahliye seferleri başlattı

    Mutasyona uğrayan koronavirüs türü dolayısıyla , , ve 'dan 'ye yapılan uçuşlar geçen pazar alınan kararla geçici olarak durduruldu.

    Alınan karar kapsamında Türkiye'den İngiltere'ye gitmek isteyen yolcular için uçağıyla İstanbul Havalimanı'ndan tahliye seferi yapıldı. Yolcular, öğle saatlerinde havalimanına gelerek, bilet işlemlerini kontuarda tamamladı.

    Pasaport kontrolünden geçen yolcular, 14.55'te başkent 'ya gidecek uçağa yönlendirildi.

    THY'nin resmi sosyal medya hesabından " ve Danimarka çıkışlı, Türkiye aktarmalı olarak başka ülkelere uçacak yolcularımızın dikkatine" başlıklı duyuru yapıldı.

    Duyuruda, Birleşik Krallık/Danimarka çıkışlı ve Türkiye aktarmalı olarak başka ülkelere uçuş yapacak yolcuların varış ülkesi kurallarına göre uçuşa kabul edileceği belirtildi.

    Aktarma yapacak yolcuların havalimanında bulunan aktarma alanından çıkmadıkları sürece testinin gerekliliğinin bulunmadığını aktarılan duyuruda, "Varış noktasındaki PCR testi koşul ve kurallarında ülkeler arası farklılıklar yaşanabileceği için önceden tedbir almanızı öneririz." ifadeleri kullanıldı.

    Bu arada, Genel Müdürlüğü (SHGM), 23 Aralık'ta yaptığı açıklama ile Hollanda ile Türkiye arasındaki uçuşların yeniden başladığını duyurmuştu.

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    Haberler Güncel Son dakika: THY Londra'ya tahliye seferleri başlattı