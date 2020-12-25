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    • 25.12.2020 18:31
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    Son dakika:  Fahrettin Koca için oranları açıkladı: Önemli oranda düşüş kaydedildi

    Gelen son dakika haberine göre, , dün akşam 'daki sayılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, "Son hafta içinde İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi." açıklamasını yaptı.

    İstanbul için oranları açıkladı: Önemli oranda...

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle haftalık değerlendirmelerini yaptıklarını belirtti.

    "BİZ KAZANACAĞIZ"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı:

    "İstanbul İl sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle haftalık değerlendirmemizi yaptık. Son hafta içinde İstanbul'da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde yüzde 50'ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına yüzde 35, yoğun bakımlara yüzde 30 olarak yansıdı. Sahada 1963 filyasyon ekibimiz temaslı taramasına devam ediyor. Sağlık kuruluşlarımız görevini aksatmadan yürütüyor. Gayretlerimiz sonuç veriyor. Duraksama, tereddüt, gevşeme yok. Hep birlikte kazanacağız"

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