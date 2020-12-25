Kıbrıs meselesi ve Maraş açılımı konularına da değinen Tatar, Maraş açılımının Kıbrıs görüşmeleri konusunda ezber bozacağını ve açılımın ülke geleceği için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Tatar, 8 Ekim'de bir bölümü açılan Kapalı Maraş'ı binlerce kişinin ziyaret ettiğini ifade ederek, "Bölge bölge, askeri bölgeden sivilleştirme ve iadeler söz konusu olacaktır. Maraş'ın açılması çok iyi oldu ve 2020 yılına damga vurdu. 2020'de Türkiye'nin de desteğiyle önemli bir hamle olarak kayıtlara geçti. Şu an açtığımız sahildir, kamu alanıdır, özel mülke dokunmadık. Artık Maraş'a açık bölge olarak bakabiliriz." ifadesini kullandı.