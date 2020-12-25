Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencilere tablet bilgisayar dağıtılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Selçuk, tablet bilgisayar desteğinin 3'üncü fazıyla birlikte toplam 266 bin 500 cihazın öğrencilere ulaştığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz gereksinimi olan öğrenciler için yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatiflerin de desteğiyle yapılan 150 bin cihazlık desteğe ilave olarak tamamı bakanlık tarafından tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın sevkiyat ve dağıtım sürecinde 3'üncü fazın başladığı bildirildi. Geçen hafta gerçekleştirilen 51 bin cihazlık dağıtımın ardından bu fazda 66 bin tablet bilgisayarın daha öğrencilerle buluşturulduğu belirtildi. Bu yeni faz ile birlikte 500 bin tabletin 266 bin 500 adedinin sahiplerine ulaşmış olacağı belirtilerek, haftalık olarak gerçekleştirilecek gönderimlerle ocak ayı sonuna kadar 500 bin tabletin dağıtımının tamamlanacağı kaydedildi.

'EĞİTİME EVİNDEN ULAŞAMAYAN ÇOCUĞUMUZ KALMAYACAK'

Bugün başlayan 3'üncü fazda tablet bilgisayarların gönderildiği 38 ilin yöneticisi ile dijital ortamda toplantı yapan Bakan Selçuk, tablet bilgisayar desteğinin 3'üncü fazıyla birlikte toplam 266 bin 500 cihazın öğrencilere ulaştığını belirtti. Eğitimde fırsat adaletinin öncelikli hedef olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, "Umuyorum ki tablet bilgisayarlar öğrencilerimizin eline ulaştıkça TRT EBA kanallarının yanında uzaktan eğitimin önemli bir ayağı olan EBA internet platformu ile sağlanan eğitime evinden ulaşamayan çocuğumuz kalmayacak" dedi.

'BU HAFTA 66 BİN TABLET BİLGİSAYARIN DAĞITIMINI YAPACAĞIZ'

Planlanan dağıtım stratejisi çerçevesinde öncelikli gereksinimi olan öğrencilere resmi veriler üzerinden ulaşılmaya devam edildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, "İl müdürlerimizin teslim edeceği bu tablet bilgisayarlarla birlikte öğrencilerin canlı ders ve EBA platformundan faydalanmaları için ihtiyaç duyacakları aylık 25 GB kotalı GSM internet hizmeti için gerekli sözleşmeleri yaptık. İl yöneticilerimiz bu tablet bilgisayarları öğrencilere 4.5G GSM sim kartlı olarak teslim etmiş olacak. Geçen hafta 50 bin 500 öğrencimiz daha internet paketli yeni tabletleriyle ders başı yaptı. İçinde çevrim dışı zamanlarda kullanabilecekleri eğitim içerik ve kaynakları da var. Bu hafta da 66 bin tablet bilgisayarın dağıtımını yapacağız. Çocuklarımızın eğitim hakkı için gayret eden herkese teşekkür ediyorum. Erişim problemi yaşayan çocuğumuz kalmayana kadar bu konuda hep birlikte kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.