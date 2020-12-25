2020/2 KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? KPSS tercihler ne zaman başlayacak? KPSS tercih dönemi için heyecan dorukta. Memur olmak isteyen ve devlet kadrolarına atanmak için KPSS duyurularını takip eden vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPSS-2020/2 tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağını duyurdu. Peki, 2020/2 KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? KPSS tercihler ne zaman?
KPSS 2020/2 TERCİHLER NE ZAMAN?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemleri 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 arasında yapılacak" açıklamasında bulundu.
KPSS-2020/2 için kurumların yerleştirme taleplerinin Kamu E-uygulama üzerinden elektronik ortamda alındığını belirten Bakan Selçuk, gerekli incelemelerin tamamlanarak tercih kılavuzunda ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderildiğini ifade etti.
Bakan Selçuk, KPSS Merkezi Yerleştirme işlemlerinin "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde bakanlık koordinasyonunda yürütüldüğünü söyledi.
2020/2 KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
Kılavuz henüz yayınlanmadı. Kontenjanlar ve taban puanlar belli olduğu takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
KPSS KADRO DAĞILIMI
A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir