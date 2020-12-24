Kış aylarının başlamasına rağmen az seviyede gerçekleşen yağışların etkisiyle İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı azalıyor.

BARAJLAR ALARM VERİRKEN İMAMOĞLU SAKİN

İstanbul'da barajların genel doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 21,53 seviyelerinde seyrediyor. 18 aylık yönetimini değerlendirdiği toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un susuzluk sorununa ilişkin "Şu an için İstanbul'u alarma geçirecek bir su kesintisi problemi gözükmüyor. Bugün için acil alarmımız yok" dedi.