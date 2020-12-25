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    • 25.12.2020 09:35
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    Son dakika: /'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına operasyon

    Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılığı, 'nün Hava Kuvvetlerindeki "mahrem hizmetler" yapılanması soruşturmasında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 öncesinde FETÖ'nün Ankara'daki sınav evlerinde kaldığı belirlenen 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

    FETÖ'nün HKK yapılanmasına operasyon

    Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, /'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Şüphelilerin, Ankara genelinde kontörlü sabit hatlarla FETÖ'nün 'sivil imam'ları ile iletişim sağladıkları tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

    BİR OPERASYON DAHA
    Ankara merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin 2016 yılından önce oluşturduğu 'sınav çalışma evleri'nde kaldıkları tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüphelinin, FETÖ/PDY'nin 2016'dan önce Ankara'da oluşturduğu 'sınav çalışma evleri'nde kaldıkları tespit edildi. Ankara merkezli 12 ilde, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü belirtildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına operasyon