Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.12.2020 11:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.12.2020 11:42
    ABONE OL

    elebaşı 'in kuzeni Ferdane Nur Avcı'ya hapis şoku

    elebaşı 'in avukat olan kuzeni Ferdane Nur Avcı, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

    DHA
    FETÖ elebaşı Gülen'in kuzenine hapis şoku

    /PDY'nin firari elebaşısı 'in kuzeni avukat Ferdane Nur Avcı, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı davada, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ankara 21'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuksuz sanık Ferdane Nur Avcı ile avukatı katıldı. Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan sanık Avcı, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğinin belirterek, "Hayatımda silah dahi görmedim, hiçbir terör örgütüne üye değilim" dedi. Tanık ifadelerinin de somut delillere dayanmadığını ileri süren Avcı, beraatını talep etti. Sanık ve avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Avcı'ya, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Ferdane Nur Avcı'ya hapis şoku