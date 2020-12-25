Ankara'da piyasaya sahte alkol sürmeye çalışan şebekeye yönelik 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yaklaşan yılbaşı sebebiyle alkollü içki satışının artacağı buna bağlı olarak da piyasaya sahte alkol sürüleceği sebebiyle, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı sahte alkol operasyonu düzenledi.



Türkiye'ye kaçak yollardan girişi yapıldığı değerlendirilen metil alkol, etil alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan diğer imalat malzemeleriyle merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde alkollü içki (rakı, viski votka vb.) imalatı yaparak üretimi yapılan içkilerin pet şişelere ve boş içki şişelerine dolumu yapılarak sahte kapak ve TAPDK bandrol yapıştırılmak sureti ile piyasaya sürdüğü tespit edildi. Bundan dolayı başta örgüt liderleri S.Ö. ve A.D. ile sahte alkollü içki üretiminde kullanılan malzemelerin temini ile dağıtımından sorumlu örgüt üyeleri S.A.-E.Ö.-B.C.-E.C-B.Ş-Y.A.-M.1-O.T. ve M.A. isimli şahıslar ve örgütün alt kademesinde görev alan toplam 32 şahsın yakalanabilmeleri ve içki üretiminde kullanılan malzemelerin bulunduğu tespit edilen Ankara merkezli 4 ilde toplam 31 adreste arama yapmak üzere alınan gözaltı, arama ve el koyma kararlarına istinaden 25 Aralık günü saat 06.30 sıralarında eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.



Bu operasyon kapsamında örgütün liderleri ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 27 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, toplamda 20 ton 550 litre etil alkol, 252 şişe sahte alkollü içki, 6082 adet TAPDK bandrolü ve alkollü içki şişe etiketi, 776 adet alkollü içki yapımında kullanılan yan ürün, 32,5 litre sahte alkolü içki yapımında kullanılan yan ürün, 1 adet damıtma aracı, 3 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjörler, 11 adet dolu fişek ve az miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.