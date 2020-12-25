Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

PUTİN'İN AÇIKLAMALARI

Bu ifadeler aslında kendini ifade eden ifadelerdir. Sayın Putin'i tanıdıktan sonra kendisini aynen bu şekilde tanıdım. Gerçekten özü sözü bir. Verdiği sözünde duran, ikili ilişkilerinde gerçekten hiçbir devletle neredeyse bu tür münasebetlerimizi güçlü götürebildiğimiz ülke nadidedir.

Hedeflerimize de aynı kararlılıkta yürüyoruz, yürüyeceğimize de inanıyorum.

TÜRKİYE'NİN AŞI TAKVİMİ NASIL OLACAK?

Ben tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi. Ama ülkemin başkanıyım. Tabi başta kendi danışmanlarım doktor olarak profesör danışmanlarım var. Sağlık kurulum var, bunun yanında Bakan'ım var. Kendilerinden edindiğim bilgilere göre, Çin'den gelecek olan anlaşmamız 50 milyon. Ama ilk etapta 4.5 milyon gelecek. Tabi tüm bunları da belli bir takvim ki öncelikle sağlık elemanlarımız olmak üzere, bu aşılama sürecini başlatacağız.

Aşı olacağımı yine bir Cuma çıkışı açıklamıştım. Tüm vatandaşlarımı da bu hassasiyete davet ediyorum. Birlikte bu konuda bu işin mütehasısı olan doktorlarımızdır. Her olan bu alanda konuşmamalıdır. Konuşacak olanlar varsa tabii ki hocalarımızdır.

Bizim herhangi bir sıkıntıya yol açmadan bu konuda kimsenin de, aslında şu anda virüsle savaşıyoruz, aklına da virüs düşürmemeliyiz. Aşı geldiğinde biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte aşı olacağız. Ve temennimiz duamız odur ki, bu koronavirüs belasına karşı en güçlü en başarılı şekilde karşılık verelim.

İlk olarak burada Çin ve Almanya var. Bu iki ülkeden gelecek aşılarla birlikte sürecimizi işleteceğiz.

YIL BAŞINDA EK TEDBİRLER OLACAK MI?

Pazartesi günü kabine toplantımız var. Bir defa bu tür partiler, otellerde-villalarda olsun... Tüm güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. İstihbaratımız nerede bu tür şeyler olduğunu tespit ederse oralara gerekli operasyonu yapar. Bizim için insanımızın hayatı her şeyden ötedir. Bizim devlet olarak görevimiz, insanımızın sağlığını hayatını korumaktır. Sonra ne diyecekler? 'Bak... Devlet nerede? Tedbiri almadı.' Buna fırsat vermeyiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

İSRAİL-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

(İsrail-Türkiye ilişkileri) İsrail ile istihbari noktada ilişkilerimiz kesilmiş değil, devam ediyor. En tepe noktadaki kişilerle bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. İsrail'in bir de Filistin politikası adeta bizim kırmızı noktamızdır. İsrail'in Filistin politikalarını kabul etmemiz mümkün değil. Onun oradaki acımasız davranışları ve Filistin topraklarına yönelik takındığı tavırları kabul etmemiz mümkün değil.

KADİR TOPBAŞIN SAĞLIK DURUMU

İnişli çıkışlı gelişmeler oluyor. Her gün günaşısı oğlundan bilgileri alıyorum.

Yılbaşında büyük bir ihtimalle İstanbul'da olacağım.