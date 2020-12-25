Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.12.2020 13:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.12.2020 13:55
    ABONE OL

    4 ilde dev operasyonu! 20 gözaltı

    Son dakika haberi... merkezli 4 ilde satıcılarına yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar 300 polisin katılımıyla drone ve narkotik köpeği destekli bir şekilde gerçekleşti.

    4 ilde uyuşturucu operasyonu! 20 gözaltı

    merkezli 4 ilde satıcılarına yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucuyu örgütlü olarak deniz yoluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne () nakledip sattığı ileri sürülen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

    Mersin merkez ile Tarsus ilçesi, , ve 'nin ilçesinde belirlenen adreslere, 300 polisin katılımıyla drone ve narkotik köpeği destekli operasyon düzenlendi.

    Operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı, satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel 4 ilde dev uyuşturucu operasyonu! 20 gözaltı