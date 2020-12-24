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    koronavirüs aşısı CoronaVac ne kadar etkili? Koronavirüs toplantısı sonrası açıklandı...

    , Koronavirüs toplantısı sona erdi. Kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pazartesi günü itibarıyla 'de aşıların olacağını söyledim. Özellikle Bilim Kurulumuz geniş bir çalışma yaptı, bir strateji hazırlandı. 4 aşamalı stratejiydi. İlk planda sağlık çalışanları olmak üzere yapılmıştı" dedi. aşısıyla ilgili Kurulu'nda değerlendirilen sonuçları Prof. Dr. açıkladı. Aşının etkinliğinin yüzde 91.25 olduğu belirtildi.

    Çin aşısının etki oranı ne? Açıklandı...

    Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Çin aşısıyla ilgili Koronavirüs Bilim Kurulu'nda değerlendirilen sonuçları Prof. Dr. Serhat Ünal açıkladı.

    Aşının etkinliğinin yüzde 91.25 olduğu belirtildi.



    Bilim Kurulu Üyesi Serhat Ünal: "Çin SinoVac firması tarafından üretilen CoronaVac adlı inaktif virüs aşısı faz-3 çalışmaları 14 Eylül'de ülkemizde başlatıldı. 900'dan fazla çalışmaya alınan kişinin güvenlik datası incelenip ikinci kısımda vatandaşlarımıza yapmaya başladık, o da 18 Kasım tarihidir."



    Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal'ın pazarı pazartesi bağlayan gece yola çıkıp Türkiye'ye geleceği açıklanan koronavirüs aşısıyla ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

    Prof. Dr. Ünal'ın açıklamaları özetle şöyle:

    Çin'in SinoVac firması tarafından üretilen CoronaVac adlı inaktif virüs aşısı faz-3 çalışmaları 14 Eylül'de ülkemizde başlatıldı.

    900'dan fazla çalışmaya alınan kişinin güvenlik datası incelenip ikinci kısımda vatandaşlarımıza yapmaya başladık, o da 18 Kasım tarihidir.


    Yüzde 95 güven aralığı bu tür çalışmalarda standarttır. DSÖ bunun yüzde 50 olmasını yeterli görüyor. Yüzde 91 önümüzdeki günlerde daha da artacaktır.

    Kırmızılar aşı kolundaki hasta sayısı, maviler plasebo kolundaki hasta sayısı olmak üzere. 21. günden itibaren fark ortaya çıkıyor.

    Plasebo kolunda olan 26 vakanın 6'sı ciddi vaka olarak tedavi edildi. Buna karşılık aşı kolunda olan 3 kişi, 3'ü de sağlık personeli, bunların hiçbirinde bırakın hastaneye yatışı, bir vakada hafif bir burun akıntısı haricinde hiçbir semptom olmadı.



    YAN ETKİLERİ VAR MI?
    En sık görünen yan etkiler yorgunluk, baş ağrısı, aşı yapılan bölgede ağrı. Aşıyla ilgili bir arkadaşımızda hafif alerjik reaksiyon meydana geldi, o da anında tedavi edildi. Bunun dışında hiçbir ciddi yan etki görülmedi. Aşımız güvenli görünüyor.
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