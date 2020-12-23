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Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, Pınar'ı nasıl öldürdüğünü bağ evindeki keşifte anlatmaya başladı

Son dakika haberi... Türkiye'nin konuştuğu Pınar Gültekin cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı eski sevgili Cemal Metin Avcı'nın (32) 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandıkları dava kapsamında olay yeri olan bağ evinde yapılması planlanan keşif başladı. Afyonkarahisar Cezaevi'nden jandarmalar eşliğinde getirilen 2 kardeş, mahkeme heyetinin sorularını yanıtlayıp, olay günü yaşananları göstererek, anlatıyor. Bağ evinde keşif için bir varil ile bir palet de hazır bulunduruldu.

23.12.2020 16:18 - Son Güncelleme: 23.12.2020 16:51
Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, Pınar'ı nasıl öldürdüğünü bağ evindeki keşifte anlatmaya başladı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı.

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Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, Pınar'ı nasıl öldürdüğünü bağ evindeki keşifte anlatmaya başladı

Yapılan çalışmalar sırasında gözaltına alınan genç kızın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi.

Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, Pınar'ı nasıl öldürdüğünü bağ evindeki keşifte anlatmaya başladı

Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, Pınar'ı nasıl öldürdüğünü bağ evindeki keşifte anlatmaya başladı

Muğla Jandarma Komutanlığı ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 ay süren çalışma sonunda, HTS kayıtlarından, tutuklu şüpheli Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden, ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, Pınar'ı nasıl öldürdüğünü bağ evindeki keşifte anlatmaya başladı

PINAR'IN AİLESİNİN AVUKATI KEŞİF İSTEDİ
Soruşturma sonunda evli ve 1 çocuk babası Cemal Metin Avcı hakkında 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı hakkında da 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası talebiyle dava açıldı.

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