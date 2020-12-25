OĞLU PAYLAŞIM YAPTI

16 Kasmı'da hastaneye kaldırılan Kadir Topbaş'ın sağlık durumu ile ilgili sosyal medyadan oğlu Mustafa Ömer Topbaş bir açıklama yapmış, "Babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı.