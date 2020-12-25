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    • 25.12.2020 10:47
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    e yakalanan 'ın durumu ciddiyetini koruyor

    e yakalanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın durumu ciddiyetini koruyor. Topbaş, 16 Kasım'dan bu yana hastanede tedavi görüyor ve entübe edilmiş durumda.

    İHA
    Tedavi gören Topbaş'tan gelen haberler iyi değil

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş, kaldırıldığı özel hastanede 16 Kasım'dan bu yana korona virüs tedavisi görüyor.

    Yaklaşık 40 gündür hastanede tedavi gören Topbaş'ın tedavisi entübe edilerek devam ediyor.

    OĞLU PAYLAŞIM YAPTI
    16 Kasmı'da hastaneye kaldırılan Kadir Topbaş'ın sağlık durumu ile ilgili sosyal medyadan oğlu Mustafa Ömer Topbaş bir açıklama yapmış, "Babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı.

    Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar.

    Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz. Sizlerin duası ve Allah'ın izniyle babamızın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz.

    Selam ve dua ile Allah'a emanet olun" paylaşımında bulunmuştu.
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    Haberler Güncel Koronavirüse yakalanan Kadir Topbaş'ın durumu ciddiyetini koruyor