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    • 04.12.2020 04:47
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    Kovid-19 nedeniyle alındı

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören eski () Başkanı , alındı. Babasının ’dan bu yana Kovid-19 tedavisi gördüğünü ifade eden , hesabından detayları paylaştı.

    Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören eski () Başkanı , alındı.

    Kadir Topbaş'ın oğlu hesabından yaptığı paylaşımda, babası Kadir Topbaş'ın yoğun bakıma alındığını belirtti.

    Babasının 'dan bu yana Kovid-19 tedavisi gördüğünü ifade eden Mustafa Ömer Topbaş, hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

    "Babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar. Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz. Sizlerin duası ve Allah'ın izniyle babamızın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun."

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