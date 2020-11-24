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46 yıl sonra açılan Kapalı Maraş'ın çehresi bisiklet yolları ve büfelerle değişiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yılın ardından bir bölümü 8 Ekim'de halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş'ın çehresi değişiyor. KKTC Gazimağusa bölgesi içerisinde bulunan ve geçen ay kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü açılan Kapalı Maraş bölgesinde değişim sürüyor. Yapılan çevre ve peyzaj düzenlemeleri, görsel güzellik anlamında bölgeye katkı sağladı. Maraş'ta faaliyete geçen bisiklet yolu sayesinde bölgenin bisikletle de gezilebilmesi ve 8 ayrı noktada kurulan büfeler, ziyaretçilere keyifli vakit geçirme imkanı sağlıyor.

24.11.2020 13:01 - Son Güncelleme: 24.11.2020 13:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





