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46 yıl sonra açılan Kapalı Maraş'ın çehresi bisiklet yolları ve büfelerle değişiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yılın ardından bir bölümü 8 Ekim'de halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş'ın çehresi değişiyor. KKTC Gazimağusa bölgesi içerisinde bulunan ve geçen ay kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü açılan Kapalı Maraş bölgesinde değişim sürüyor. Yapılan çevre ve peyzaj düzenlemeleri, görsel güzellik anlamında bölgeye katkı sağladı. Maraş'ta faaliyete geçen bisiklet yolu sayesinde bölgenin bisikletle de gezilebilmesi ve 8 ayrı noktada kurulan büfeler, ziyaretçilere keyifli vakit geçirme imkanı sağlıyor.

24.11.2020 13:01 - Son Güncelleme: 24.11.2020 13:01
46 yıl sonra açılan Kapalı Maraş'ın çehresi bisiklet yolları ve büfelerle değişiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yılın ardından bir bölümü 8 Ekim'de halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş'ın çehresi değişiyor.

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46 yıl sonra açılan Kapalı Maraş'ın çehresi bisiklet yolları ve büfelerle değişiyor

KKTC Gazimağusa bölgesi içerisinde bulunan ve geçen ay kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü açılan Kapalı Maraş bölgesinde değişim sürüyor.

46 yıl sonra açılan Kapalı Maraş'ın çehresi bisiklet yolları ve büfelerle değişiyor

Yapılan çevre ve peyzaj düzenlemeleri, görsel güzellik anlamında bölgeye katkı sağladı. Maraş'ta faaliyete geçen bisiklet yolu sayesinde bölgenin bisikletle de gezilebilmesi ve 8 ayrı noktada kurulan büfeler, ziyaretçilere keyifli vakit geçirme imkanı sağlıyor.

46 yıl sonra açılan Kapalı Maraş'ın çehresi bisiklet yolları ve büfelerle değişiyor

"Hayalet Şehir" olarak da anılan Maraş'a, son dönemde atılan adımlar sayesinde canlılık getirildi.

46 yıl sonra açılan Kapalı Maraş'ın çehresi bisiklet yolları ve büfelerle değişiyor

AA muhabirinin yetkililerden aldığı bilgiye göre, Maraş'ın açılan bölümünü, 8 Ekim'den bu yana 67 bin 500'e yakın kişi ziyaret etti. Bu süreçte Kıbrıs Rum kesimi ve diğer ülkelerden de çok sayıda turist bölgeyi gezdi.

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