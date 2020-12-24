Emekli Büyükelçi Aydın Nurhan, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Tulça ve Siyasi Analist Dr. Mark Meirowitz, A Haber'e flaş açıklamalarda bulundular.

SORU: Amerika birleşik devletleri ve Türkiye arasında yeni bir dönem başlıyor. İlişkilerin dinamiği oldukça hareketli. Başkan Donald Trump, Beyaz Saray'ı bırakmadan S-400 hava savunma sistemlerine karşı yaptırımları imzaladı. Peki neden? Amerika'da da görev yapmış Eski Büyükelçi Aydın Nurhan, anlattı. Yaptırım kararının arkasında İsrail olabilir mi?

BUNU UNUTMAYIN: AMERİKA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'Nİ VURDU

Aydın Nurhan: Yaptırım kararlarının arkasında İsrail var. Bunu ben özellikle vurguluyorum. Kararların arkasında İsrail var. İki tane faktör var. Bunlardan bir tanesi Türk semalarının açık olması. Biliyorsunuz ABD TBMM'yi Cumhurbaşkanlığını, Genel Kurmayımızı, Özel Kuvvetlerimizi vurdu. Bunu unutmayın. Amerika Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni vurdu.

SORU: S-400'ler Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı... ABD ise ilk dakikadan beri hem Patriot satmamaya hem de alınan diğer savunma sistemlerine karşı çıkmaya kararlı. Türkiye'nin hava sahasını savunmasına yaptırım uygulayacak kadar ileri gitmekteki asıl sebep nedir?

Aydın Nurhan: Türkiye'de açık semalar istiyor istediği zaman vurabileceği semalar istiyor Amerika. Daha hala akıllanmadık kimse bunu net söylemiyor bunun adını koymamız lazım açık semalar istiyor. İsrail Suriye'yi istediği gibi vuruyor, Irak'ı Lübnan'ı istediği gibi istediği zaman vuruyor. Hiç birinin şemsiyesi yok. Türkiye'nin de şemsiyesi olmaması lazım. Bunlar istediği zaman Türkiye'yi vurabilmeli, üzerinde şemsiye olmamalı çünkü Türkiye onların dostu değil. Türkiye onlara göre hasım. CAATSA nedir? ABD'nin hasımlarına uygulanan bir yaptırım. Hasım Türkiye, İsrail için hasım İsrail İstihbarat Başkanı söyledi. Türkiye İran'dan daha büyük bir tehdit dedi. Bu yaptırımların tek sebebi bizi rahatça vurabilme ihtiyacıdır.

"TÜRK SAVUNMA SANAYİİ ABD'YE RAKİP OLMAYA BAŞLADI"

Yaptırımın geldiği alan dahi manidar. Savunma sanayii... Yani Türkiye'nin son dönemde güçlendiği nokta! Neler yaşanıyor?

Aydın Nurhan: "Türk savunma sanayiinin aşırı güçlenmesi ikinci neden. Türkiye kendini savunabilecek düzeye geldi. Rakip olmaya başladı savunma sanayinde en ileri teknolojiyi kullanarak."

SORU: Amerikan söyleminin aksine, Libya'da Rusya'ya karşı NATO'yu savunan bir Türkiye var. Karabağ'da Rusya'ya karşı NATO ülkesi olarak adım atan bir Türkiye var. Aradaki kopukluğun nedeni Türkiye'nin güçlenmesini istememekse şayet... O zaman özellikle de yeni başkan Joe Biden döneminde Türkiye Amerika ilişkileri bütün bu dinamikte nasıl şekillenecek? Ve yaptırımlar... Gerçekten uzun vadede hayatımızı etkileyecek mi? Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Profesörü Enis Tulça bakın ne diyor?

Enis Tulça: Genel olarak biliyoruz ki başlayan projelerde bir sıkıntı yok bundan sonra başlayabilecek projelerin bir kısmında sıkıntı olabilir. Bunların bir kısmını karşılayacak yerli üretimimiz çok şükür iyi vaziyette. Yerli sanayi ya da yan parçalar konusunda farklı ülkelerden temin teşebbüsü olabilir. Dolayısıyla burada zaten son yıllarda çokça gelişmekte olan savunma sanayiimizin, yan sanayilerin daha da hızlanarak daha da koşarak bu tablo karşısında "Caatsa"nın yarattığı boşlukları telafi edeceği inancındayım.

SORU: Peki ya madalyonun öteki yüzü? Yeni Başkan Biden ve onun politikaları?

Enis Tulça: 20 Ocak'tan sonra ABD yeni yönetim ve yeni başkanla Türk diplomasisi başkanın beklenen bu kurumsal ögeler üzerinden bir yaklaşımı hayata geçireceği diplomasisiyle bir şekilde bu mevcut durumu S-400ler konusunda hem de 'Caatsa'nın belki 6 ay belki bir yıl içerisinde tekrar eski konumuna dönmesini sağlamak konusunda diplomasimiz tabii ki teşebbüslerinde bulunacaktır.

SORU: Ya ABD'deki yansımalar? Hakkaniyetli bakıldığında, S-400 üzerinden yaptırım uygulanması. Bu yaptırımın olabileceğin en düşük seviyesinde uygulanması ama yine de uygulanması Amerika Birleşik Devletleri'nde ne şekilde yorumlanıyor?