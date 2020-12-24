İNGİLTERE'DE MUTASYON KUYRUĞU

İngiliz yetkililerin koronavirüsünün daha çabuk bulaşan bir mutasyonunun hızla yayıldığını açıklamasının ardından Avrupa alarma geçmiş, birçok ülke İngiltere ile ulaşımını durdurmuştu. Fransa'nın İngiltere ile olan sınırları kapatma kararının ardından otoyollarda kilometrelerce TIR kuyrukları oluşmuştu. İngiltere'nin lojistik açıdan en yoğun merkezi kentin Dover Limanını çevresinde TIR'lar kilometrelerce kuyruk oluşturdu.