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Prof. Dr. Ercüment Ovalı için tam gaz reklam çalışması

"Aşıyı buldum" açıklamalarıyla gündem olup muhalifleri heyecana boğan ve gerçek olmadığı ortaya çıkınca linç edilen Ercüment Ovalı'nın reklamı, tekrar Twitter'dan yapılmaya başlandı. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bot hesaplar üzerinden yapılan algı çalışmasına yüzlerce yorum yağdı. Uzun süredir sessizliğe gömülen Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmalarıyla ilgili ne bir haber var ne bir açıklama…

takvim.com.tr
06.12.2020 23:37 - Son Güncelleme: 07.12.2020 00:39
Prof. Dr. Ercüment Ovalı için tam gaz reklam çalışması

Aşının bulunmasının ardından günler hatta haftalar geçti. Artık insanlık seri üretimin bir an önce başlayıp aşılanmayı bekliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Prof. Dr. Ercüment Ovalı için tam gaz reklam çalışması

23 Nisan'da aşıyı açıklayacağını söyleyen Ercüment Ovalı, bir anda ortadan kaybolmuş ardından yaz aylarında tekrar ortaya çıkıp "aşıyı bulmak üzereyiz, 2 milyon doz aşı ürettik, ilk aşıyı kendi üzerimde deneyeceğim" açıklamaları yaparak gündemi meşgul etmişti.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı için tam gaz reklam çalışması

Sadece hayvanlar üzerinden deney yapığını belirten Ovalı'nın sanki aşıyı bulmuş gibi şovları dalga konusu olmuştu.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı için tam gaz reklam çalışması

Hatta ekim sonu gibi insanlar üzerinde deneyeceğini söylemişti. Kasım bitti aralıktayız hala Ercüment Ovalı'nın insanlığı kurtaracak aşısından ses seda yok…

Prof. Dr. Ercüment Ovalı için tam gaz reklam çalışması

ŞOVA MÜDAHALE

Söz konusu şovenist açıklamalara dayanamayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı koronavirüs tedavisinde kullanılabilecek ilaç açıklamalarına, "Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir, sosyal medya üzerinden insanların umuduyla oynanamaz" sözleriyle tepki göstermişti.

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