Prof. Dr. Ercüment Ovalı için tam gaz reklam çalışması

23 Nisan'da aşıyı açıklayacağını söyleyen Ercüment Ovalı, bir anda ortadan kaybolmuş ardından yaz aylarında tekrar ortaya çıkıp "aşıyı bulmak üzereyiz, 2 milyon doz aşı ürettik, ilk aşıyı kendi üzerimde deneyeceğim" açıklamaları yaparak gündemi meşgul etmişti.