Prof. Dr. Ercüment Ovalı için tam gaz reklam çalışması
"Aşıyı buldum" açıklamalarıyla gündem olup muhalifleri heyecana boğan ve gerçek olmadığı ortaya çıkınca linç edilen Ercüment Ovalı'nın reklamı, tekrar Twitter'dan yapılmaya başlandı. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bot hesaplar üzerinden yapılan algı çalışmasına yüzlerce yorum yağdı. Uzun süredir sessizliğe gömülen Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmalarıyla ilgili ne bir haber var ne bir açıklama…
06.12.2020 23:37
- Son Güncelleme: 07.12.2020 00:39
ŞOVA MÜDAHALE
Söz konusu şovenist açıklamalara dayanamayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı koronavirüs tedavisinde kullanılabilecek ilaç açıklamalarına, "Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir, sosyal medya üzerinden insanların umuduyla oynanamaz" sözleriyle tepki göstermişti.
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