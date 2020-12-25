Sınavların 3 oturumda gerçekleştirileceğini söyleyen Milli Eğitim Bakanlığı, "Sınav takviminde belirtilecek gün ve saatlerde olmak üzere toplam 3 (üç) oturum olarak 2 (iki) günde tamamlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Açık Öğretim Lisesi için 3 oturum, Açık Öğretim Ortaokulu içinse 2 oturumda tamamlanacak olan AÖL sınavları için süre, öğrencinin katılacağı ders sayısı ile sınav süresinin çarpımı ile bulunacak.