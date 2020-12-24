Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 3 ilçede toplam 1.588 konut hayata geçirmek üzere ihaleye çıkıyor. Konutlar Ataşehir ve Başakşehir'de inşa edilecek. Diğer proje ise Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında planlanıyor. Hürriyet'te yer alan haber şöyle: