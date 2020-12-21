TOKİ'DEN NASIL EV SAHİBİ OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.

TOKİ BAŞVURU SIRASINDA NELER GEREKECEK?

TOKİ'den ev ve iş yeri almak isteyen kişilerin T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurması yeterli olacak. Kurasız ev çekilişine Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuru yapabilecektir. TOKİ'den kurasız ev çekilişi için; vergi sicil numarası, T.C. kimlik numarası ve fotoğraflı nüfus kayıt örneği yeterli olacak.