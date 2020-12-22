2+1 konut tipinde üretilecek olan 331 adet konut için 326 kişi arasında ve 3+1 konutlar için ise satışa sunulan 263 adet konut için 296 hak sahibi arasında kura çekilişi yapıldı.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul ili, Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi 3. Etap Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 331 adet ve 3+1 nitelikli 263 (3. Etaptan 152, 1. Etaptan 9, 2. Etaptan 102) adet olmak üzere toplamda 594 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası 22 Aralık 2020 tarihinde Salı günü, Saat 11:00'da gerçekleştirilecektir.

Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi, hak sahipleri tarafından

3+1 tipi konutlar için 04 Ocak 2021 – 22 Ocak 2021 tarihleri arasında,

2+1 tipi konutlar için 25 Ocak 2021 – 26 Şubat 2021 tarihleri arasında T.Halk Bankası A.Ş Silivri Şubesi nezdinde imzalanacaktır.