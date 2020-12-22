TOKİ tarafından dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar ev sahibi olmaya devam ediyor. Kirada oturan binlerce aileyi ev sahibi yapan TOKİ projelerinden faydalanmak isteyenler başvuru yapmayı sürdürüyor. Son olarak TOKİ 50 bin konut projesi için kura çekilişleri başladı. İstanbul Silivri Alipaşa Mah. 3. Etap projesinin kura çekilişi tamamlandı. TOKİ İstanbul Silivri kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı kuraya katılanlar tarafından araştırılıyor. İşte TOKİ İstanbul Silivri kura çekiliş sonuçları!
TOKİ İSTANBUL SİLİVRİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!
TOKİ 50 Bin sosyal konut programında İstanbul'da Silivri ilçesinde hayata geçireceği projesi için bugün online olarak kura çekilişi gerçekleştirdi.
22 Aralık'ta düzenlenen İstanbul Silivri TOKİ kura çekilişi sonuçlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Kura sonuçları henüz duyurulmadı ancak isim listesi geldiği takdirde haberimizde yer alacak.
TOKİ İSTANBUL SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!
Sonuçlara E-Devlet üzerinden de ulaşmanız mümkün olacak.
2+1 konut tipinde üretilecek olan 331 adet konut için 326 kişi arasında ve 3+1 konutlar için ise satışa sunulan 263 adet konut için 296 hak sahibi arasında kura çekilişi yapıldı.
ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul ili, Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi 3. Etap Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 331 adet ve 3+1 nitelikli 263 (3. Etaptan 152, 1. Etaptan 9, 2. Etaptan 102) adet olmak üzere toplamda 594 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası 22 Aralık 2020 tarihinde Salı günü, Saat 11:00'da gerçekleştirilecektir.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi, hak sahipleri tarafından
3+1 tipi konutlar için 04 Ocak 2021 – 22 Ocak 2021 tarihleri arasında,
2+1 tipi konutlar için 25 Ocak 2021 – 26 Şubat 2021 tarihleri arasında T.Halk Bankası A.Ş Silivri Şubesi nezdinde imzalanacaktır.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar;
1) 2+1 nitelikli konutlar için; - %12 peşinat bedeli için 180 ay vade, - %20 peşinat bedeli için 240 ay vade,
2) 3+1 nitelikli konutlar için; - %10 peşinat bedeli için 120 ay vade, - %20 peşinat bedeli için 180 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
2+1 Konutlar; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir.
3+1 Konutlar; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı'na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış Temmuz/2021 döneminden itibaren başlayacaktır.
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan "HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ" ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.
Bankada; Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamayan 2+1 tipi ve 3+1 tipi hak sahipleri başvuru bedellerini T.Halk Bankası A.Ş Şubelerine başvurarak alabileceklerdir.