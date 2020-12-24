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    • 24.12.2020 13:20
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    Son dakika: Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in doğum gününü kutladı

    Başkan , Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, İlham Aliyev’in doğum gününü tebrik etti.

    Erdoğan, Aliyev ile görüştü

    Başkan , Azerbaycan Cumhurbaşkanı 'in doğum gününü telefonda kutladı.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, telefon görüşmesinde, Aliyev'in doğum gününü tebrik ederek, ailesi ve milletiyle sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür olması temennisinde bulundu.

    Aliyev'in ülkesinin refah ve kalkınmasının yanı sıra bölgenin barış ve istikrarı için ortaya koyduğu gayretin tarihi önemde olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yaptığı katkılar için Aliyev'e teşekkür etti.

    Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin ve dayanışmasının her alanda güçlenerek devam edeceğine inandığını dile getirdi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in doğum gününü kutladı