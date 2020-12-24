SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev işgalden kurtarılan Gubadlı'yı ziyaret etti
Son dakika haberi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev eşi Mihriban Aliyev'le birlikte 44 günlük savaş sonrası 30 yıllık Ermenistan işgalinden kurtarılan Gubadlı şehrini ziyaret etti. Ziyarette oldukça mutlu ve gururlu olduğu görülen Cumhurbaşkanı Aliyev, eşi Mihriban Aliyev'le birlikte bol bol fotoğraf çektirdi.
24.12.2020 11:51
- Son Güncelleme: 24.12.2020 12:07
Yol güzergahında işgalden kurtarılan bir diğer il olan Zengilan'ın köylerinin de yıkık durumda olduğunu gösteren Aliyev, "Bazı evlerde yaşamışlar. Sen gel başkasının toprağını zapt et, sonra da 'buranın tarihinin Ermeni toprağı olduğunu' iddia et. Sahtekarlar, hırısızlar, yalancılar ve vahşiler bizim topraklarımızı 30 yıl işgal altında tuttu. Tüm bu görüntüler, bizim tazminat davamız için kanıt olacak." diye konuştu.
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