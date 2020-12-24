GÜLEN'E ŞİİR YAZDI

FETÖ üyesi Naci Özmen'in evinde yapılan aramalarda, elebaşı Fetullah Gülen'e "cancazım" diye hitap ettiği kendi el yazısı ile yazdığı ve içerisinde "altın nesil"den de bahsettiği şiir de ele geçirildi. 1 sahte kimlik, 2 sahte sürücü belgesi, 7 örgütsel kitap, 3 tablet ve dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, 5 flash bellek ve hafıza kartı, 630 dolar, 200 avro, 400 lira ve 1 Sudan Poundu bulundu.