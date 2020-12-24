Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.12.2020 12:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.12.2020 13:05
    ABONE OL

    ’cü eski emniyet müdürü “altın nesil”den çıktı! Şok detaylar

    Son dakika haberine göre üyesi olmak suçundan aranırken Ümraniye’de gizlendiği gaybubet evinde yakalanan eski emniyet müdürü ’in örgütün “altın nesli” olarak adlandırılan yapılanma içerisinde olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Naci Özmen, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

    FETÖ’cü emniyet müdürü “altın nesil”den çıktı

    DHA'nın güvenlik uzmanlarından aldığı bilgilere göre Naci Özmen, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in prenslerinden olduğu biliniyor. Kahramanmaraş doğumlu, Emniyet Genel Müdürlüğü eski başmüfettişi olan FETÖ'cü Özmen'in 2016 yılında KHK ile görevden alındığı belirtildi. FETÖ'nün yazışma programı Bylock kullanıcısı olduğu öğrenilen 57 yaşındaki Özmen'in, uzun süredir gizlendiği gaybubet evinde itirafçıların verdiği bilgiler üzerine yakalandığı belirtildi.

    FETÖ ELEBAŞININ PRENSLERİNDEN
    FETÖ'nün devlete sızma planında emniyet ve yargı için özel olarak yetiştirilen üyeleri, örgüt elebaşı tarafından "altın nesil" olarak adlandırılıyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bu yapılanmada görev alanlara ayrıcalık tanınmasını istediği, eğitimleri ve gizli kalmaları için özel talimat verdiği belirtiliyor.

    Örgüt içerisinde FETÖ elebaşının "prensi" olarak bilinen emniyet müdürü Naci Özmen'in gizlendiği gaybubet evinin, örgütün mahrem imamlarına yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan ve itirafçı olan üyeleri tarafından verildiği belirtildi.

    GÜLEN'E ŞİİR YAZDI
    FETÖ üyesi Naci Özmen'in evinde yapılan aramalarda, elebaşı Fetullah Gülen'e "cancazım" diye hitap ettiği kendi el yazısı ile yazdığı ve içerisinde "altın nesil"den de bahsettiği şiir de ele geçirildi. 1 sahte kimlik, 2 sahte sürücü belgesi, 7 örgütsel kitap, 3 tablet ve dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, 5 flash bellek ve hafıza kartı, 630 dolar, 200 avro, 400 lira ve 1 Sudan Poundu bulundu.

    TUTUKLANDI
    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Naci Özmen, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel FETÖ’cü eski emniyet müdürü Naci Özmen “altın nesil”den çıktı! Şok detaylar