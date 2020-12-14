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    Azerbaycan Cumhurbaşkanı 'den 'nin 'ye S-400 yaptırım kararına tepki!

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı 'nin 'ye S-400 yaptırım kararına tepki gösterdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, İlham Aliyev'in ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararını, "kabul edilemez", "haksızlık" ve "hukuka aykırılığın bir göstergesi" şeklinde değerlendirdiğini bildirdi.

    AA
    Aliyev'den ABD'ye tepki

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı 'nin 'ye S-400 yaptırım kararına tepki gösterdi.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, İlham Aliyev'in ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararınına tepki gösterdiğini bildirdi.

    "ÇİFTE STANDART VE HUKUKA AYKIRILIĞIN BİR GÖSTERGESİ"
    Hacıyev, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımları kabul edilemez buluyor. Bazı NATO üyesi ülkeler benzer hava savunma sistemi kullanırken Türkiye'ye yaptırım uygulamak haksızlıktır. Cumhurbaşkanımız bu durumu çifte standart ve hukuka aykırılığın bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

    Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaptırımların, Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini güçlendirme adımlarını engellemeyeceğine emin olduğunu belirtti. Türkiye'nin bu konuyu ilgili çalışma grubu kapsamında objektif müzakere edilmesine yönelik önerileri karşılık bulmamıştır."

    Hacıyev, Azerbaycan'ın Türkiye'yi, Türkiye'nin de Azerbaycan'ı desteklediğini, her iki ülkenin daima birbirinin yanında olduğunu belirterek, 10 Aralık'ta Bakü'de düzenlenen Zafer Geçidi töreninde 'ın da yer almasının bu birliğin örneği olduğunu kaydetti.

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