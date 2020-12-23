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    • 23.12.2020 11:29
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    Gaybubet evinde aranan 'cü emniyet müdürü tutuklandı

    soruşturması kapsamında aranan eski 1. Müdürü Naci Ö. gaybubet evinde yakalandı. Naci Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı. FETÖ'cü emniyet müdürünün üzerinden elebaşı FETO'ya yazılmış şiir çıktı.

    AA
    FETÖ'cü emniyet müdürünün üzerinden o şiir çıktı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

    Koordineli çalışmalar sonucunda, FETÖ soruşturması kapsamında 2016'da ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Naci Ö.'nün Ümraniye'de "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evinde saklandığı belirlendi.

    Madenler Mahallesi'ndeki adrese 18 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, Naci Ö. gözaltına alındı.

    Örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandığı tespit edilen şüpheli hakkında çok sayıda ifadenin de bulunduğu öğrenildi.

    FETÖ ELEBAŞINA YAZDIĞI ŞİİR BULUNDU
    Adreste yapılan aramalarda, 1 sahte kimlik, 2 sahte sürücü belgesi, 7 örgütsel kitap, 3 tablet ve dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, 5 flash bellek ve hafıza kartı, 630 dolar, 200 avro, 400 lira ve 1 Sudan Poundu bulundu.

    Aramalarda, ayrıca şüphelinin "cancazım" diye hitap ettiği örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e kendi el yazısı ile yazdığı ve içerisinde "altın nesil"den de bahsettiği şiir de ele geçirildi.

    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Naci Ö. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
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