



Neymiş, Kılıçdaroğlu benim için 'ona yardım edin, içimizi sızlattı' demiş. CHP zihniyeti bu işte, hayatları yalan. Benim kimseye ihtiyacım yok. Çöpe atılan ekmeğin israf olmaması için aldım. Benim eşim çalışıyor, ihtiyacımız yok. Bu iftirayı atanlara yazıklar olsun. Benden derhal özür dilesin. CHP yalan üzerine siyaset yapıyor. Beni bu mahallede herkes bilir. Allah'a şükür durumumuz iyi. Yanlış haber yaptırdılar, bizi rencide ettiler. Yazıklar olsun"









Kılıçdaroğlu'nun 'Çöpten ekmek topluyor' dediği Aysun Demir de, bu yalana tepki göstermişti.



ÇÖP SİYASETİ FİYASKOSU

Mahalle muhtarı Ahmet Varol ise, "Muhalefetin ortaya attığı çöp siyaseti tamamen fiyaskodur. Gerçekle ilgisi yok. Gülümser abla bizim yakın komşumuzdur. Onun böyle bir şeye ihtiyacı yok. Sadece hayvanlarını beslemek için çöp kutusundan aldığı ekmekleri biri fotoğraflamış. Gülümser ablamız bu yalanla mağdur edilmiştir. Bu yalan haberi gündeme taşıyanları kınıyoruz" dedi.



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