Beykoz'da Kuzey Marmara Otoyolu'nun Hüseyinli kavşağı mevkiinde, tıra arkadan çarpması sonucu kamyonda bulunan 1 kişi yaralandı.



Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden Ankara istikametine giden Ahmet Sarı idaresindeki 34 BUL 127 plakalı kamyon, Halil Avcı yönetimindeki 41 FP 060 plakalı yük tırına Beykoz'da Hüseyinli kavşağı mevkisinde arkadan çarptı. Kazada, kamyonun içinde sıkışan Mustafa Küçük yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Jandarma, itfaiye ve acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri otoyolda güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkararak acil servis ekiplerine teslim etti. Acil servis ekipleri yaralıya olay yerinde müdahale ederek çevredeki Hastaneye kaldırdı.