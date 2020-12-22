Yıl sonuna kadar 4,5 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Bunun da sadece 2 milyonunu sadece İstanbul'da diktik. O yüzden bin bir emekle dikmiş olduğumuz bu fidanları kesmektense fidanlık müdürlüklerimizde vatandaşlarımızda her türlü kolaylığı sağlayarak yardımcı oluyoruz" diye konuştu.