Yılbaşında oteller açık mı? 31 Aralık – 4 Ocak otelde kalmak serbest mi?

Yılbaşında oteller açık mı? Otelde kalmak serbest mi? Yılbaşında otellerin çalışıp çalışmadığı vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Konuyla ilgili yeni bir genelge yayımlanırken, yılbaşında otellerde düzenlenecek programlar için de kısıtlama getirildi. Peki, yılbaşında oteller açık mı? Bu tesisler yılbaşında yemekli-müzikli kutlama/eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunamayacak.

YILBAŞINDA OTELLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı, bazı otel ve konaklama tesislerinin yemekli ve müzikli yılbaşı paketleri satması üzerine valiliklere genelge gönderdi.

Genelgeye göre; yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında otel ve konaklama tesislerinin yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.