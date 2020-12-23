Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde önceki gece korkunç bir kaza yaşandı. Uzman Çavuş Serhat Ünal, Mersin'deki iznini tamamladı. Eşi Gülay ve 3 yaşındaki oğlu Adil Efe ile görev yerine dönmek için yola çıktı.
Ünal, Beytüşşebap'a bağlı Taşarası köyünde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Metrelerce yuvarlanan araç, Habur Çayı'nda ters dönerek durdu. Korkunç kazada Serhat Ünal, eşi Gülay ve oğlu Adil Efe hayatını kaybetti.
ESRARENGİZ!
Bursa'da Muhammet Ali Aydın (19), arkadaşlarının yanına gittiğini söyleyerek evden ayrıldı. Kendisinden 4 gündür haber alınamadı. Aydın, arkadaşı H.A.'nın (20) evinde ölü bulundu. Gencin silahla vurulduğu tespit edildi. Aydın'ın ağabeyleri, birbirlerine sarılarak ağladı. 3 arkadaşı gözaltına alındı.
AH BE BERK!
Antalya'da dün yürekleri yakan bir olay gerçekleşti. Anne Zeynep Kabaoğlu, sabah uyandığında 8 aylık oğlu Berk Atlas'ın hareket etmediğini fark etti. Durumu, 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine giden ekipler, ambulansta müdahale ettikleri bebeğin öldüğünü belirledi.
YÜREK DAYANMAZ
Antalya'da, 14 Aralık'ta korkunç bir cinayet işlendi. Erhan Razı (40), Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Karina Demchenko'nu boğarak katletti. Talihsiz kadının cenazesi dün annesi Zoia Atarshchykova'ya teslim edildi. İlk kızını doğumda, 2'nci kızını da 9 yaşında trafik kazasında kaybettiği ortaya çıkan Atarshchykova'nın, cenazeyi Antalya'ya defnedeceği öğrenildi.
PES ARTIK!
Antalya'da dün akılalmaz bir olay yaşandı. Konserve Camii imamının sokaktan kurtarıp, caminin yerleşkesinde kalmasına izin verdiği 'Serdar' adlı kişi, depoda bulunan 5 bin liralık jeneratörü çaldı. Camiyi yaptıran vatandaşın kızı Şaziye Kocademir, "Burada yiyip, içip kalıyordu. Ayrıca temizlik işlerine bakıyordu. Biz de kendisine para veriyorduk. Şikayetçiyiz" diye konuştu.
KURYE SAVAŞI
İstanbul Şişli'de dün akşam birbirlerinden şikayetçi olmak için gittikleri polis merkezi önünde karşılaşan iki ayrı kurye grubu arasında alevlenen tartışma kanlı bitti. Muhammet K, karşı gruptan Ozan T. ile Muhammet K.'yı tabancayla vurdu. Saldırganın akrabası olan Ozan T. hayatını kaybetti.
VİCDANSIZLIK!
Çanakkale Kepez'de çöp konteynerini karıştıran 2 kadın, dün akşam yeni doğmuş bir erkek bebek buldu. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülen bebek, yaşamını yitirdi. Polis, çöpe atan kişiyi arıyor.
22.8 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 22 milyon 783 bin 516 lira devretti. 5 bilenler 24 bin 8'er, 4 bilenler 489'ar, 3 bilenler 27'şer, 2 bilenler ise 3'er lira ikramiye alacak.