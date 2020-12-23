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Antalya'da dün akılalmaz bir olay yaşandı. Konserve Camii imamının sokaktan kurtarıp, caminin yerleşkesinde kalmasına izin verdiği 'Serdar' adlı kişi, depoda bulunan 5 bin liralık jeneratörü çaldı. Camiyi yaptıran vatandaşın kızı Şaziye Kocademir, "Burada yiyip, içip kalıyordu. Ayrıca temizlik işlerine bakıyordu. Biz de kendisine para veriyorduk. Şikayetçiyiz" diye konuştu.