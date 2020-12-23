İstanbul'da elektrik kesintisi 23 Aralık BEDAŞ AYEDAŞ! Elektrik kesintisi hangi semtlerde?

Çatalca Elektrik Kesintisi

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah KAYANDERE, MECNUN, MİHRİCAN, MİHRİMAH, TABYALAR sk bölgelerinde 23/12/2020 09:00:00 - 23/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Esenler Elektrik Kesintisi

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1118., ATIŞALANI, FEVZİ ÇAKMAK, ORHANGAZİ sk bölgelerinde 23/12/2020 09:00:00 - 23/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Esenyurt Elektrik Kesintisi

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah HÜRRİYET sk / GÜZELYURT mah 2102., 2112., 2114., 2116., 2118., 2120., 2122., 2124., 2126., 2131., 2147., ERTUĞRUL GAZİ, FATİH, MİMAR SİNAN, ORHANGAZİ, YILDIRIM BEYAZIT sk / MEHMET AKİF ERSOY mah 1826., 1828., 1829., 1837., 1838., 1842., 1843., 1844., 1845., 1846., 1847., 1848., 1849., 1850., 1851., 1852., 1853., 1854., 1856., 1918., 1919., 1920., 1921., 1922., 1923., 1924., 1925., 1926., 1927., 1928., 1941., 2013., 2014., 2052., 2053., 2070., 2116., 2120., 2127., 2131., 2133., 2135., UFUK sk / MEHTERÇEŞME mah 1818., 1873., 1881., 1882., 1919., 1928., 1930., 1931., 1932., 1933., 1934., 1941., 1942., 1943., 1944., 1945., 1948., 1950., 1951., 1952., 1953., 1967., 2032., 2033., 2034., 2068., 2075., UFUK sk / MEVLANA mah 1941., FATİH, YILDIRIM BEYAZIT sk / YEŞİLKENT mah 1953., NAZIM HİKMET sk bölgelerinde 23/12/2020 00:30:00 - 23/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah FIRAT, ISPARTAKULE, UZAY sk bölgelerinde 23/12/2020 01:00:00 - 23/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 886., 930., ÜNVERDİ sk / ÜÇEVLER mah 889., 903., PAZARYOLU, ÜNVERDİ sk bölgelerinde 23/12/2020 09:00:00 - 23/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2684. sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1587., 1632., HALİÇ sk bölgelerinde 23/12/2020 09:00:00 - 23/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah FIRAT1 sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AKSU, ALARA, BEYLERDERESİ, DEMRE ÇAYI ÇIKMAZI, FIRAT, GÖKSU, MERİÇ, VALİ RECEP YAZICIOĞLU, ÇORUH sk bölgelerinde 23/12/2020 10:00:00 - 23/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk / OSMANGAZİ mah sk bölgelerinde 23/12/2020 13:30:00 - 23/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Eyüpsultan Elektrik Kesintisi

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce -ZÜBEYDE HANIM mah sk bölgelerinde 23/12/2020 09:00:00 - 23/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah 2.SEDİR, ALPARSLAN, DOĞAN, ILICA, MARAL, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, YEŞİL MERDİVEN, İBRİŞİM sk bölgelerinde 23/12/2020 09:00:00 - 23/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah BARTU sk bölgelerinde 23/12/2020 10:00:00 - 23/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah GÜLERYÜZ, KUMSU sk bölgelerinde 23/12/2020 10:00:00 - 23/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.ÇAKMAK, 2.CANAN, 2.DENİZ, 7.GÜL, ABDULHAMİT HAN, BAHÇEKÖY, PAPATYA sk / MİTHATPAŞA mah 1.YAVUZ, 1.YILDIRIM, 1.İPEK, 2.NUR, 2.SEDEF, 2.SEVGİ, 2.ŞİMŞEK, ABDULHAMİT HAN, ALİBABA, AYAZMA, DİSPANSER, EFE, FIRIN, YALÇIN, ÇAĞLAYAN, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgelerinde 23/12/2020 12:00:00 - 23/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Fatih Elektrik Kesintisi

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MERCAN mah İSMETİYE sk / MOLLA HÜSREV mah VEFA sk / SÜLEYMANİYE mah DÖKMECİLER HAMAMI, FETVA YOKUŞU, MİMAR SİNAN, PROF. DR. SIDDIK SAMİ ONAR, SİYAVUŞPAŞA, ŞAMDANCI sk / TAYA HATUN mah TIĞCILAR sk bölgelerinde 23/12/2020 13:30:00 - 23/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MERCAN mah FUATPAŞA, MANGALCI ÇIKMAZI, TACİRHANE, UZUNÇARŞI, İSMETİYE sk / SÜLEYMANİYE mah AĞIZLIKÇI, BAHŞENDE, SİYAVUŞPAŞA, TESBİHÇİ, UZUNÇARŞI, İMAMECİ, İSMETİYE, ŞAHENDE sk / TAHTAKALE mah UZUNÇARŞI, YAVAŞÇA ŞAHİN sk bölgelerinde 23/12/2020 14:00:00 - 23/12/2020 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa Elektrik Kesintisi

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah MARMARA, SEKBAN, ÇİMENTEPE sk bölgelerinde 23/12/2020 09:00:00 - 23/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 572., 573., 574., 575., 576., 577., 582., 584., GALERİ sk / YENİ MAHALLE mah 542., 542/1., 543., 546., 552., 553., 554., 555., 556., 556/2., 556/3., 557., 587., 588., 589., CEBECİ, GALERİ sk bölgelerinde 23/12/2020 13:30:00 - 23/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa Elektrik Kesintisi

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah SANCAKLI sk bölgelerinde 23/12/2020 00:00:00 - 23/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AK, DAVUTPAŞA 1., GEÇİT, GÜZELLER, MEHMETÇİK, MERHALE, SARDUNYA, SEMİZ, UZAY, YOLCU, ÖZLEM, ŞEBBOY sk / SANAYİ mah BAŞAKLI, DAVUTPAŞA 1. sk bölgelerinde 23/12/2020 03:00:00 - 23/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.