Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı hedef gösteren HDP'li Abdülkadir Aktürk videolu mesaj yayınlayarak, "Sayan'ı susturan efsane olur, Che Guevara olur. En fazla 20 yıl hapis yatarsınız" diye konuştu. Suikast çağrısı üzerine resen soruşturma başlatıldı.

TÜRKÜCÜ olan Aktürk'ün İsviçre'de yaşadığı tespit edildi. Sayan, "HDP tükenmişlik sendromu yaşıyor. Can havliyle, yoğun bir şekilde tehdit etmeye başladılar" dedi. Sayan'a yapılan ölüm tehdidine karşı CHP, İYİ Parti ve HDP'lilerden henüz bir açıklama gelmedi.

SAYAN bu sessizliğin kendisini şaşırtmadığını belirterek, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu neredesin... Haydi HDP'liler, ölüm emrimi veren türkücünüzü kınayın da görelim" diyerek tepkisini dile getirdi.