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    ’li türkücü Abdülkadir Aktürk, hainlere “’a düzenleyin” çsı yaptı

    Belediye Başkanı ’ı hedef gösteren ’li Abdülkadir Aktürk videolu mesaj yayınlayarak, “Sayan’ı susturan efsane olur, olur. En fazla 20 yıl hapis yatarsınız” diye konuştu. çağrısı üzerine resen soruşturma başlatıldı.

    Belediye Başkanı 'ı hedef gösteren 'li Abdülkadir Aktürk videolu mesaj yayınlayarak, "Sayan'ı susturan efsane olur, olur. En fazla 20 yıl hapis yatarsınız" diye konuştu. çağrısı üzerine resen soruşturma başlatıldı.

    TÜRKÜCÜ olan Aktürk'ün 'de yaşadığı tespit edildi. Sayan, "HDP tükenmişlik sendromu yaşıyor. Can havliyle, yoğun bir şekilde tehdit etmeye başladılar" dedi. Sayan'a yapılan ölüm tehdidine karşı , İYİ Parti ve HDP'lilerden henüz bir açıklama gelmedi.

    SAYAN bu sessizliğin kendisini şaşırtmadığını belirterek, " Başkanı neredesin... Haydi HDP'liler, ölüm emrimi veren türkücünüzü kınayın da görelim" diyerek tepkisini dile getirdi.

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    Haberler Güncel HDP’li türkücü Abdülkadir Aktürk, hainlere “Savcı Sayan’a suikast düzenleyin” çağrısı yaptı