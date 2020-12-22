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    • 23.12.2020 06:02
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    merkezli gece yarısı operasyonu! 9 ilde 20 şüpheli tutuklandı

    üretimi yapanlara dev operasyon. merkezli gerçekleştirilen ve 9 ilde yapılan operasyonda adliyeye sevk edilen 53 şüpheliden 20'si tutuklandı. 24 şüpheli ise talebiyle  9 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.

    DHA
    Gece yarısı sahte içki operasyonu!

    üretimi yapanlara dev operasyon.

    merkezli gerçekleştirilen ve 9 ilde yapılan operasyonda adliyeye sevk edilen 53 şüpheliden 20'si tutuklandı. 24 şüpheli ise talebiyle 9 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.

    İstanbul merkezli toplam 9 ilde sahte içki üretimi yapan suç örgütüne yönelik 18 Aralık'ta Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 53 şüpheli gözaltına alınmıştı.

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 53 şüpheliden 20'si tutuklanırken 24 şüpheli ise adli kontrol talebiyle 9 kişi ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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    Haberler Güncel İstanbul merkezli gece yarısı sahte içki operasyonu! 9 ilde 20 şüpheli tutuklandı