Haberler Galeri Güncel Yine Esenyurt yine aynı görüntü! İran uyrukluların 'Şeb-i Yelda' buluşmasına polis baskını

Yine Esenyurt yine aynı görüntü! İran uyrukluların 'Şeb-i Yelda' buluşmasına polis baskını

"Miss Uganda" ve "Pazar ayini" gibi yabancı uyruklu şahısların etkinlikleriyle gündeme gelen Esenyurt bu seferde İranlı bir grubun "kaçak doğum günü partisiyle adından söz ettirdi.

Mekanın basıldığı anlarda ise polis ekipleriyle mekan sahibi arasındaki ilginç diyalog kameralara yansıdı. Türkçe bilmediğini iddia eden işletme sahibine, polis ekipleri kafenin neden açık olduğunu sordu. Masalarda meyve tabakları ve içeceklerin bulunmasına rağmen işletme sahibi soruya, "Hepsi paket servis" diyerek cevap verdi.

22.12.2020 09:16 - Son Güncelleme: 22.12.2020 10:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





