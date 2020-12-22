Haberler
Galeri
Güncel
Yine Esenyurt yine aynı görüntü! İran uyrukluların 'Şeb-i Yelda' buluşmasına polis baskını
Yine Esenyurt yine aynı görüntü! İran uyrukluların 'Şeb-i Yelda' buluşmasına polis baskını
"Miss Uganda" ve "Pazar ayini" gibi yabancı uyruklu şahısların etkinlikleriyle gündeme gelen Esenyurt bu seferde İranlı bir grubun "kaçak doğum günü partisiyle adından söz ettirdi.
Mekanın basıldığı anlarda ise polis ekipleriyle mekan sahibi arasındaki ilginç diyalog kameralara yansıdı. Türkçe bilmediğini iddia eden işletme sahibine, polis ekipleri kafenin neden açık olduğunu sordu. Masalarda meyve tabakları ve içeceklerin bulunmasına rağmen işletme sahibi soruya, "Hepsi paket servis" diyerek cevap verdi.
22.12.2020 09:16
- Son Güncelleme: 22.12.2020 10:27
ESENYURT'ta İran uyruklu kişiler 'Şeb-i Yelda Gecesi Kutlaması' adı altında camları film kaplı bir kafede buluşma düzenledi. Polis ekiplerinin yaptığı baskının ardından işletme sahibi dahil 54 kişiye toplam 170 bin TL idari para cezası uygulandı.
Polislerin mekanın neden açık olduğunu sorduğu işletme sahibi, "Hepsi paket servis" yanıtını verdi.
Piri Reis Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan bir kafede İran uyruklu kişiler, 'Şeb-i Yelda Gecesi Kutlaması' adı altında koranavirüs salgınına rağmen etkinlik düzenledi.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapalı görünen bir kafede kalabalık bir grubun toplandığı ihbarını aldı. Ekipler dışarıdan bakıldığında film cam sebebiyle içerisi görülemeyen kafeye baskın yaptı.
Koranavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemleri hiçe sayan kişiler, polisleri karşılarında görünce maskelerini taktı.