Oysa Karabıyık yeni yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na anlatmaya gelen heyeti tanımadığını ve taciz olayının konuşulmadığını öne sürdü. Karabıyık, "Söz konusu taciz olayıyla ilgili ne Sayın Genel Başkanımıza ne de bana ulaştırılan bir belge yoktur. Hiçbir şekilde olayın üstünü kapatma olmamıştır. Çünkü olayla ilgili bize herhangi bir belge iletilmemiştir. Bu kişileri tanımıyorum ve onlarla görüşmedim ancak onlar üzerinden konuyu örtbas ettiğim iddiası ile bana iftira atılıyor" şeklinde bir açıklama yaptı.