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    • 22.12.2020 15:25
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    Son dakika: 'nden Türkiye'deki huzurevlerine övgü

    Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Bakanlığı, 'nün () Türkiye'deki huzurevleri ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde Covid-19 kapsamında alınan önlemlerden övgüyle bahsettiğini bildirdi. Türkiye'de huzurevleri ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde alınan önlemler sayesinde virüsün bu kurumlarda, yayılmasının sınırlandığı ifade edildi.

    DSÖ'den Türkiye'ye övgü dolu sözler!

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; , Türkiye'de huzurevlerinde Covid-19 salgını kapsamında yapılan çalışmaları web sayfasında değerlendirdi: "Türkiye, huzurevlerindeki sağlık çalışanlarına gerekli tedbirleri aldırarak yaşlılarını, Covid-19'dan korudu" başlığı ile hazırlanan çalışmada, Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının tanımlanmasından yaklaşık iki hafta önce huzurevlerine yapılan ziyaretlerin sınırlandırıldığı ve 6 hafta öncesinde de yaşlıları virüsten korumaya yönelik uygulama önlemleri başlatıldığı kaydedildi.

    Türkiye'de huzurevleri ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde alınan önlemler sayesinde virüsün bu kurumlarda, yayılmasının sınırlandığı ifade edildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'deki huzurevlerine övgü