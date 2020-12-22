DSÖ'DEN MUTASYON GÖRÜLEN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

DSÖ, yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün şu ana kadar "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını bildirdi.



Dünya Sağlık Örgütü'nden, mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüsle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, daha hızlı yayılan koronavirüs türünün "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair bir kanıt olmadığı belirtildi.