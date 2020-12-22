Mutasyon görülen koronavirüs tespit edilen İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize gelen yolcularla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dakika açıklaması yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı:
"20 ARALIK GECESİ TEDBİRLERİMİZİ DUYURDUK"
"İngiltere'de tespit edilen koronavirüs mutasyonu üzerine 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize uçuşların askıya alındığını ve o an itibariyle havada olan yolcular için de tedbirlerimizi duyurmuştuk.
"335 YOLCU NEGATİF ÇIKSA BİLE İZOLASYONA ALINDI"
Önceki gece bu ülkelerden ülkemize giriş yapan 335 yolcu sağlık kontrolünden geçirilmiş ve PCR testi yapılmıştır. Yolculara 1. ve 7. Günü PCR örnekleri alınmaktadır. Testleri negatif çıksa bile tüm yolcular izolasyona alınmıştır.
"İNGİLTERE'DEN GELEN 4603 YOLCU..."
14 Aralık'tan itibaren İngiltere'den gelen tüm yolcuların tespiti yapılmıştır. 4.603 yolcunun bilgileri siteme aktarılarak ikametleri ve kaldığı otellerinde izolasyona alınmışlardır. Bu yolcularımızın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda PCR testleri yapılmaktadır."
MUTASYONA UĞRAMIŞ KORONAVİRÜS NEDİR?
Koronavirüs mutasyonu son dakika gelişmeler ile gündeme gelmeye devam ediyor. Aralık 2019'da ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüste bilim insanlarının aşı çalışmalarından olumlu sonuçlar alması umut oldu. Aşıda sevindiren haber gelirken virüsün mutasyona uğradığı haberleri ülkeleri tedirgin etti. İngiltere'den gelen virüsün yeni mutasyonuyla yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu bildirildi. 'SARS-CoV-2 VUI 202012/01' isminin verildiği koronavirüs mutasyonunun Hollanda, Danimarka ve Avustralya'da da görüldüğü bildirildi. Son gelen açıklamalarla virüsün görüldüğü ülkeler şöyle; Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka, Avusturya,Güney Afrika Cumhuriyeti, Belçika, İtalya, ve Ukrayna.
MUTASYONA UĞRAYAN KORONAVİRÜS ÖLDÜRÜCÜ MÜ?
Birleşik Krallık'ta yeni tür koronavirüs enfeksiyonlarda yüzde 94.8 artışa yol açarken, ülkedeki günlük vaka sayısı 35 bin 928 olarak açıklandı. Sonucu pozitif çıkan Covid-19 testlerinin geçen pazar gününe göre iki kat arttığı belirtiliyor.
Birleşik Krallık'ta koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra bugün hayatını kaybedenlerin sayısı ise 326 olarak kayıtlara girdi. Geçen haftaya göre ölü sayısında yüzde 125'i aşkın artış dikkat çekti. Geçen pazar ölü sayısı 144 olarak açıklanmıştı.
Değişime uğrayan yeni tür virüs ilk olarak Eylül ayında tespit edildi. Kasım ayında Londra'da tespit edilen vakaların dörtte birine yakını yeni tür virüsle bağlantılı. Bu oran, Aralık ortasında vakaların üçte ikisine yükseldi. Yetkililer yeni türün çok daha hızlı yayıldığı uyarısı yaptı.
DSÖ'DEN MUTASYON GÖRÜLEN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI
DSÖ, yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün şu ana kadar "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü'nden, mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüsle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, daha hızlı yayılan koronavirüs türünün "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair bir kanıt olmadığı belirtildi.