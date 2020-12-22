Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.12.2020 14:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.12.2020 14:56
    ABONE OL

    Son dakika: Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' ’ndan geçti! Dikkat çeken görüntü

    Son dakika haberine göre Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, Türk botu refakatinde 'ndan geçerek 'e doğru yol aldı. Savaş gemisinin ön ve arka kısımlarında çok sayıda can yelekli askerin olduğu göze çarptı.

    İHA
    'Novocherkassk' Boğaz'da! Dikkat çeken görüntü

    'nden saat 12.45'te 'na giriş yapan Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, saat 14.30 sıralarında önlerinde oldu. Nara Burnu'nu döndükten sonra 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi'ni geçen savaş gemisinin ön ve arka kısımlarında çok sayıda can yelekli askerin olduğu göze çarptı.



    Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişine, Türk botu refakat etti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı’ndan geçti! Dikkat çeken görüntü