'YETKİLİ DEĞİLİZ'

Uzlaştırmacı tarafından hazırlanan raporda, taraflarla yapılan görüşmelerin ayrıntıları yer aldı. Uzlaştırmacıyla görüşen Yılmaz çifti, Arıkan'ın kendilerinden özür dilemesi halinde uzlaşmaya sıcak baktıklarını belirtti. Arıkan ise, kendisini işe geri aldırmaları halinde Yılmaz çiftiyle uzlaşabileceğini söyledi.

Yılmaz çifti, Arıkan'ın bu talebini işten çıkartma ya da işe geri aldırma gibi bir yetkilerinin olmadığını söyleyerek reddetti. Dosya, Uzlaştırma Bürosu'ndan soruşturma savcılığına gönderildi. Soruşturmanın ilerleyen süreçte tamamlanması bekleniyor.