Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.10.2020 10:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.10.2020 10:14
    ABONE OL

    Savcılıktan sunucu ’ı şoke eden karar: Delil yok kovuşturma yersiz

    Sunucu ’a büyük şok! Ünlü sunucu ve eşi, Şişli’de kendilerinden park ücreti isteyen İSPARK görevlisi ’ı şikayet edip işten kovdurmuş, ‘Bize hakaret etti, tehditte bulundu’ diyerek de savcılığa şikayet etmişti. , yapılan soruşturma sonrası Arıkan’a yöneltilen suçlamaların somut herhangi bir delile dayanmadığını belirtti.

    Sabah
    Fatma Damla Kayayerli
    Sunucu Didem Arslan Yılmaz’ı şoke eden karar
    Sunucu ve eşi Kürşat Yılmaz, Şişli'de park ücreti isteyen İSPARK görevlisi ile tartışmış, Arıkan, Yılmaz Ailesi'nin şikayeti üzerine işinden atılmıştı. Olay sonrası her iki taraf da birbirinden şikayetçi olmuştu.





    , Didem Arslan Yılmaz'ın İSPARK görevlisi hakkında yaptığı şikayeti karara bağladı. Yazılan takipsizlik kararında, iddiaların soyut düzeyde kaldığı, somut herhangi bir delile dayanmadığı gerekçesiyle Arıkan hakkında kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi.
    Yılmaz'ın işten attırdığı çalışan, yaşadıklarını şöyle anlatmıştı: "18 lira için benimle tartıştılar. Didem Hanım, Basın Danışmanı Murat Ongun'u arayıp küfürlü bir ifadeyle işten atılmamı söyledi. Kısa süre sonra 6 yıldır çalıştığım İSPARK'tan çıkışım verildi. Hem oğlum engelli, hem de eşim böbrek hastası."





    Arıkan'ın şikayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor.




    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Savcılıktan sunucu Didem Arslan Yılmaz’ı şoke eden karar: Delil yok kovuşturma yersiz