Habertürk sunucusu Didem Arslan Yılmaz ve eşinin İSPARK personeline saldırısı gündeme bomba gibi düşmüştü. Yılmaz'ın İSPARK çalışanı ile tartıştığı, çalışanın yüzüne tükürdüğü, tartışma sırasındadeyip küfür ettiği iddia edildi. Mağdur İSPARK çalışanı Aykut Arıkan 'ın 8 Nisan tarihinde sosyal medya hesabı Twitter üzerinden sesimi duyun diyerek çağrıda bulunduğu ortaya çıktı. Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2 yaşında serebral palsi hastası bir oğlu olduğunu hatırlatarak CHP'li İBB'nin Didem Arslan Yılmaz istediği için haksız bir şekilde kendini işten çıkardığını ve hukuki mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini söyledi.Arıkan,dedi.

SEREBRAL

HABERTÜRK

İSPARK

İSPARK'ta 6 senelik personelim, bu zamana kadar en ufak şikayet olmamıştır. 18 liralık otopark borcu yüzünden Didem Yılmaz hanımefendi tartışma konusu yaratıp yüzüme tükürdü. Kocası Kürşat Bey de bana saldırmaya çalıştı.Benim 2 yaşında engelli bir oğlum var, koronavirüs Türkiye'ye geldiğinden beri ben eldiven ve maskeyi kendi imkanlarımla alarak çalışma şartlarını oluşturdum. Benim oğlum serebral palsi hastası bu yüzden koronavirüs ilk geldiğinden beri bu konuyu önemsedim.Saldırı sırasında eşi bana saldırırken durdurmaya çalıştım ve İSPARK ayın 23'ünde böyle bir tebligat gönderdi, temas ettiğim için işten atıldım. Herhangi bir tazminat bu konuda herhangi bir uyarı almadım. Bu konuyu anlatmaya çalıştım ama önüme engeller konuldu. Hastalığın oğluma bulaşmaması için 14 gündür kucağıma almıyorum.Benim temennim sadece şu Didem Yılmaz hanım bugün televizyonlarda çıkabilir ünlü de olabilir, gazeteci de olabilir onun şu anki yaptığını hak görüp beni işten çıkarmanızdaki mantığı anlamış değilim. Personelinize niye sahip çıkmıyorsunuz onu da anlamış değilim. Ben bu hukuk mücadelesini kendi çabamla sürdüreceğim buna da eminim.Habertürk spikeri Didem Yılmaz'ın İstanbul'da İSPARK çalışanı ile tartıştığı, çalışanın yüzüne tükürdüğü, tartışma sırasındadeyip küfür ettiği iddia edildi.

İSPARK GÖREVLİSİ YAŞANANLARI ANLATTI

Aykut Arıkan ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı: 19 Mart günü saat 12:45'te sorumlu olduğum alana Kürşat Yılmaz aracını getirerek park etti. Kendisine bir gün önce ödeme yapmadığını plakasına borç ettiğimi söyledim. Kürşat ise ödediğini, borcum olmadığını söyledi. Yanında ismini olay sebebiyle öğrendiğim Didem Yılmaz vardı. 'Git beni şikayet et' dedi. Ben de 'Abla neden seni şikayet edeyim'dedim. Haksız olduğunu kabullenmeyerek agresif şekilde bağırdı ve 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun'dedi. Bunu söylerken yakın mesafedeydi ve yüzüme karşı tükürerek konuşuyordu.







"SEN BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MUSUN?"

Ben de 'abla tükürük konuşma lütfen' dedim. Evde küçük çocuğum olduğundan corona salgını sebebi ile dikkat ediyordum. Didem Yılmaz 'ben kimim biliyor musun?' diye bağırarak yüzüme karşı tükürerek konuşmaya devam etti. Yüzüme 'tüüü size' diyince Kürşat araya girip onu tuttu ve bana dönüp 'sen eşimle nasıl konuşuyorsun' diye yakın mesafeden bağırmaya başladı. Bana vurmak için yumruğunu gösterdi ve ben de geriye çekildim. Kürşat Yılmaz iyice üzerime gelince parmaklıklarınla sadece uzak tutmak için ittirdim ve geri düştü.

TAKVİM ÖZEL HABER

Didem Yılmaz onu kaldırdı ve yerdeki gözlüğünü alıp kırdı. Kürşat Yılmaz yerden kalkarak üzerine yürüdü ve vurmaya çalışarak küfür etti.dedi.