Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.12.2020 07:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.12.2020 07:48
    ABONE OL

    Ünlülerin avukatı 'tan şok sözler: Üzerime yürüdü bağırmaya başladı

    Uzman hukukçu olarak yorum yaptığı televizyon programının sunucu Yılmaz’ın kendisini çocuk gibi azarladığını ve tehdit ettiğini söyleyen olay anını anlattı. Bakbak, “Daha konuklar ve ben otururken herkesin içinde tepeme dikilip üstüme yürüdü. Bağırmaya ve beni azarlamaya devam etti. Genel koordinatörümüz onu uzaklaştırdı. Yayına devam etmem için ısrar eden ekibe rağmen sakince stüdyodan ayrıldım” dedi. Bakbak ayrıca suç duyurusunda bulunduğunu da sözlerine ekledi.

    Ünlülerin avukatı Handan Bakbak'tan Didem Arslan şok sözler

    Avukat 'ın televizyoncu Yılmaz hakkında "Kadınlık onurum zedelendi" diyerek suç duyurusunda bulunması, bu haftanın en çok konuşulan haberleri arasındaydı. Yılmaz, ünlü avukat Bakbak'a sosyal medya hesabından cevap verdi.

    Sabah gazetesi yazarı Tuba Kalçık, konuyla ilgili Bakbak ile olan görüşmesini köşesine taşıdı. İşte Bakbak'ın olay günü ile ilgili anlattıkları…

    'ÜSTÜME YÜRÜDÜ'
    Programda hukuk danışmanı olarak yer aldığını belirten Bakbak, "'a hep sevgi ve saygı ile yaklaştım ancak aynı tavrı ne yazık ki ondan göremedim" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Birçok defa sözümü kesti, saygısızca davrandı. Bu tavırlarını 'Programın dinamiğindendir, bir art niyet yoktur' diyerek yaşım ve konumum itibariyle hoş gördüm, ta ki 9 Aralık'taki programa kadar...

    Kritik bir konuk iki avukatıyla katılmıştı. Orada durum gereği soru sorması ve konuya dahil olması gereken uzman sıfatıma rağmen sessizce izledim. Ancak avukatlar önce bana, sonra kayıp kişinin annesine yüklenmeye başladılar.

    Bu durum üzerine 'Müsaadenizle Didem Hanım' diyerek söze girmeye çalıştım. Çünkü mağdur ve acılı anneye destek olup kendimi de doğru ifade etmem ge- rekiyordu. Ancak aniden bana dönüp bağırmaya başladı. İçindeki ukdeyi de o anda haykırdı.

    'Seyirciler sürekli bana 'Avukatı niye konuşturmuyorsun, niye onunla tartışıyorsun?' diyorlar. Kurban olayım bir müsaade et ya' diye bağırdı. Ben bu tavrına karşın sessizliğimi korudum ve sonra reklam arasına girildi.

    YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Ünlülerin avukatı Handan Bakbak'tan Didem Arslan şok sözler: Üzerime yürüdü bağırmaya başladı