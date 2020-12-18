Avukat Handan Bakbak'ın televizyoncu Didem Arslan Yılmaz hakkında "Kadınlık onurum zedelendi" diyerek suç duyurusunda bulunması, bu haftanın en çok konuşulan haberleri arasındaydı. Yılmaz, ünlü avukat Bakbak'a sosyal medya hesabından cevap verdi.

Sabah gazetesi yazarı Tuba Kalçık, konuyla ilgili Bakbak ile olan görüşmesini köşesine taşıdı. İşte Bakbak'ın olay günü ile ilgili anlattıkları…

'ÜSTÜME YÜRÜDÜ'

Programda hukuk danışmanı olarak yer aldığını belirten Bakbak, "Didem Hanım'a hep sevgi ve saygı ile yaklaştım ancak aynı tavrı ne yazık ki ondan göremedim" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Birçok defa sözümü kesti, saygısızca davrandı. Bu tavırlarını 'Programın dinamiğindendir, bir art niyet yoktur' diyerek yaşım ve konumum itibariyle hoş gördüm, ta ki 9 Aralık'taki programa kadar...

Kritik bir konuk iki avukatıyla katılmıştı. Orada durum gereği soru sorması ve konuya dahil olması gereken uzman sıfatıma rağmen sessizce izledim. Ancak avukatlar önce bana, sonra kayıp kişinin annesine yüklenmeye başladılar.

Bu durum üzerine 'Müsaadenizle Didem Hanım' diyerek söze girmeye çalıştım. Çünkü mağdur ve acılı anneye destek olup kendimi de doğru ifade etmem ge- rekiyordu. Ancak aniden bana dönüp bağırmaya başladı. İçindeki ukdeyi de o anda haykırdı.

'Seyirciler sürekli bana 'Avukatı niye konuşturmuyorsun, niye onunla tartışıyorsun?' diyorlar. Kurban olayım bir müsaade et ya' diye bağırdı. Ben bu tavrına karşın sessizliğimi korudum ve sonra reklam arasına girildi.

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