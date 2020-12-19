



TACİZCİSİ İLE BARIŞTIRMIŞ

CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ifadesinde, İl Başkanlığı'na geldiği 7 Ağustos'ta sekreteri A.E.'nin suratının asık olması nedeniyle makamına çağırdığını söyledi. A.E'nin kendisine yaşadığı taciz olayını anlattığını söyleyen Zeybekoğlu, "Bunun üzerine Mehmet A.'yı çağırıp yüzleştirmek istediğimi, bunu kabul edip etmediğini sordum. A.E. bunu kabul ettiğinden Mehmet A.'yi makamıma çağırdım" dedi. Makamında ikiliyi barıştırdığını aktaran Zeybekoğlu, bu duruma Kadın Kolları İl Başkanı Aysun Korkut'un da şahit olduğunu ifade etti.

A.E.'nin, su sebili önünde eğildiği sırada yaşadığı cinsel taciz olayının yaşandığı güne ait kamera kayıtlarını İl Başkanlığından talep ettiği ortaya çıkarken, Zeybekoğlu ifadesinde A.E.'nin görüntüleri talep ettiği, ancak kendisine "kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun kapsamında verilemeyeceğini yazılı olarak bildirdik" dediği yer aldı.