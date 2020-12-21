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    Başkan Erdoğan talimat verdi! 2021 yılı reform yılı olacak

    Başkan Erdoğan'ın talimatı ile yeni yılda Yargı ve Ekonomi reformu son şeklini alacak. Buna göre, teşvik ve desteklerde etkinliği sağlayacak destek programlarına ilişkin ilke ve esaslar belirlenecek.

    Sabah
    Başkan Erdoğan talimat verdi! 2021 yılı reform yılı olacak

    Özellikle ekonomi ve hukuk alanında önemli düzenlemelerin yer alacağı Yargı ve Ekonomi reformuna son şekli verilecek. İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi kapsamında vergi mevzuatı sadeleştirilecek. Teşvik ve desteklerde etkinliği sağlayacak destek programlarına ilişkin ilke ve esaslar belirlenecek. Verimliliği artırarak sürdürülebilir büyüme için yerli ve yenilikçi üretim desteklenecek. Ayrıca hayvan haklarına ilişkin düzenleme de 2021'de hayata geçirilecek.

    TEBBUN'A 'GEÇMİŞ OLSUN'
    Başkan Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü. İkili ilişkileri geliştirecek hususlar ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Kovid-19 tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Tebbun'a geçmiş olsun dileklerini iletti

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