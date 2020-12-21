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    • 21.12.2020 23:21
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    ve 'da koronavirüs azaldı mı? sonuçları paylaştı

    hesabı Twitter üzerinden , , ve 'da koronavirüs azaldı mı sorularına yanıt verdi. paylaşımında ". sayıları düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyum netice veriyor. Mücadeleye ısrarla devam edelim." dedi.

    Bakan Koca o illeri tek tek açıkladı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Bursa, Konya, Kayseri ve Tekirdağ'da koronavirüs azaldı mı sorularına yanıt verdi.

    Bakan Koca paylaşımında ". Günlük Vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyum netice veriyor. Mücadeleye ısrarla devam edelim." dedi.

    İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;

    Valiliklerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla illerimizin durumunu tekrar gözden geçirdik.

    Günlük vaka düşüşlerimiz devam ediyor.

    Bu durum hastane ve yoğun bakım yüklerinde de yansıyor.

    Önümüzdeki günlerde vefat sayılarına da etkisini görmeyi bekliyoruz.

    Filyasyon ekiplerimiz temaslı taramasını kesintisiz sürdürüyor.

    Bursa: Günlük vaka sayısında son bir hafta içinde %50 düşüş oldu. Yatak doluluk oranı %55, yoğun bakım doluluk oranı %73.

    Konya: Vaka düşüşü %50, yatak doluluğu %52, yoğun bakım doluluğu %66.

    Kayseri: Vaka düşüşü %35, yatak doluluğu %58, yoğun bakım doluluğu %67.

    Tekirdağ: Vaka düşüşü %60, yatak doluluğu %43, yoğun bakım doluluğu %59.

    Elbirliğiyle mücadele, tedbirlere sıkı uyumla birlikte, ilave yerel tedbirler hızlı ve zamanında devreye girince sonuç almak daha kolay. Ara vermeden mücadeleye devam; birlikte kazanacağız.
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    Haberler Güncel Bursa Konya Kayseri ve Tekirdağ'da koronavirüs azaldı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sonuçları paylaştı